Глазго, Великобритания, , 17:37 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон выразил свои глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате нападения в шотландском городе Глазго.

Об этом глава британского правительства сообщил 26 июня на своей странице в Twitter.

«Глубоко опечален ужасным случаем в Глазго, все мои мысли сейчас с жертвами и их родными. Благодарю наши мужественные спасательные службы, работающие сейчас на месте происшествия», — написал Джонсон.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации местных СМИ, не менее трёх человек погибли в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом. Кроме того, сообщалось, что два сотрудника полиции также получили ранения.

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