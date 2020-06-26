Волгоград, , 17:37 — REGNUM Иностранный студент утонул на набережной у стадиона «Волгоград Арена». Он пришёл на помощь своему приятелю, вытолкнул его на берег, а сам спастись не смог.

Инцидент произошёл вечером 24 июня. По предварительной информации, две девушки и два молодых человека, все граждане Египта, прогуливались по набережной. Один парень поскользнулся на бетонной плите и упал в воду. Второй бросился ему на помощь, сумел вытолкнуть на берег, но его самого унесло дальше течением. Друзья не смогли вытащить 18-летнего студента, поскольку в том месте набережная ограждена.

В региональном СК начали доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает ТАСС.