Сантьяго, , 17:35 — REGNUM Сообщение о взрывном устройстве, якобы, заложенном в президентском дворце проверила полиция города Сантьяго в Чили. Об этом 26 июня сообщает радио BioBioChile.

Анонимный звонок об угрозе взрыва поступил в комиссариат 26 июня. После получения информации сотрудники полиции и экстренных служб проверили президентский дворец на наличие в нём взрывных устройств, но никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Эвакуация людей из дворца во время проверки не проводилась. Отмечается, что звонивший в комиссариат, по всей видимости, был в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время устанавливается личность звонившего.

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