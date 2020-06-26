Мехико, , 17:24 — REGNUM Нападению подвергся министр гражданской безопасности Мехико Омар Гарсия Арфуч, сообщила 26 июня Клаудия Шейнбаум, глава правительства мексиканской столицы, в Twitter.

Совершено покушение было в 14:38 мск. После этого Арфучу потребовалась госпитализация, несколько человек погибли. Ведётся расследование, в рамках которого задержаны несколько человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мексиканском штате Синалоа найдено семь трупов: предположительно люди были убиты в ходе криминального конфликта, связанного с наркотиками.

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