Волгодонск, Ростовская область, , 17:12 — REGNUM В Ростовской области осудили организатора подпольного казино. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 26 июня.

Как следует из материалов уголовного дела, мужчина создал нелегальное игорное заведение в 2019 году. Посетителям одного из арендованных помещений в Волгодонске предоставляли компьютерную технику, используемую для проведения азартных игр с денежным выигрышем.

Организатору подпольного казино назначен штраф в размере 300 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.