Тула, , 17:11 — REGNUM Подозреваемого в убийстве, совершенном в Туле в 1999 году, экстрадировали из Норвегии, сообщили в пресс-службе СК России 26 июня. Расследование уголовного дела возобновлено.

По версии следствия, в сентябре 1999 года в Ленинском районе Тульской области местный житель 1971 года рождения в ходе ссоры со своим знакомым выстрелил ему в голову, от ранения тот скончался, убийца скрылся.

Следователям удалось установить личность подозреваемого, он был объявлен в международный розыск, ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело было приостановлено производством в связи с розыском обвиняемого. В декабре 2019 года фигурант уголовного дела был задержан в Норвегии, компетентными органами экстрадирован в Россию, в связи с чем расследование уголовного дела возобновилось.

«В соответствии с действующим законодательством в связи с тем, что обвиняемый скрылся и находился в розыске, сроки давности привлечения к уголовной ответственности не истекли», — сообщили в пресс-службе СК.