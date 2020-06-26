Калуга, , 17:26 — REGNUM В Калуге 26 июня днём по проезжей части улицы Кирова 23-летний мужчина с обнажённым торсом мешал движению транспорта. На требования сотрудников ДПС уйти с проезжей части мужчина не реагировал и ударил полицейского. Уличного хулигана доставили в отдел полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

В информации, размещенной в социальной сети, сообщается, что мужчина сломал инспектору ДПС нос. Некоторые очевидцы утверждают, что полицейский ударил мужчину. Сотрудники Следственного комитета намерены подробно выяснить обстоятельства произошедшего, опросить свидетелей и назначить судебно-медицинские экспертизы для установления телесных повреждений у задержанного и сотрудника полиции.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям случившегося и принято соответствующее решение.

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