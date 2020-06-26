Глазго, Великобритания, , 16:59 — REGNUM Как минимум три человека пострадали в результате нападения мужчины, вооружённого ножом, в центре шотландского Глазго. Об этом 26 июня сообщает ВВС.

По данным BBC, нападавший был ликвидирован полицией. В настоящее время инцидент исчерпан, опасности для граждан нет. В федерации полиции Шотландии подтвердили информацию о пострадавшем сотруднике полиции.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала граждан помочь экстренным службам, держаться подальше от места происшествия и не распространять непроверенную информацию.

Инцидент произошёл в центре города, возле отеля на улице Вест Джордж. В настоящее время центр города оцеплен, на месте дежурят сотрудники полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на людей вооружённого холодным оружием человека в центре города Глазго.

Читайте ранее в этом сюжете: В Глазго пострадали несколько человек при нападении неизвестного