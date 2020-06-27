Стокгольм, , 11:55 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции нанесла непоправимый урон не только представителя бизнеса, но и владельцам культурных объектов, одним из которых стал тематической парк известной во всем мире шведской писательницы Астрид Линдгрен, подарившей нам многочисленные детские произведения, в том числе повесть «Малыш и Карлсон, который живёт на крыше». Об этом 26 июня сообщило агентство SVT Nyheter.

Спустя чуть больше недели после отложенного открытия парка Астрид Линдгрен, владельцы объекта сообщили о полном закрытии проекта. Из-за пандемии финансовый ущерб для них составил 120 миллионов шведских крон ($12,8 млн), а количество уволенных сотрудников парка превысило половину.

«Мне очень жаль, но это факт. Мы искренне пытались добиться какого-то безобидного и хорошего решения, но оказалось, что это не сработало», — заявил генеральный директор парка Йоаким Йоханссон.

26 июня во время совещания руководство парка было вынуждено обратиться к своим оставшимся 500 сотрудникам, которые вскоре окажутся безработными, так как 28 июня станет последним днем, когда парк будет открыт.