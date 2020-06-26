Тбилиси, , 16:38 — REGNUM По делу о гибели 19-летнего грузинского футболиста Георгия Шакарашвили задержаны 17 человек, в том числе несколько несовершеннолетних, но круг подозреваемых и задержанных может расшириться. Об этом на брифинге в МВД Грузии заявил заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе.

«В результате проведенных на данном этапе оперативных и следственных действий установлено, что задержанные совершили организацию группового насилия, участие в нем, незаконное лишение свободы и групповое насилие в отношении двух или более лиц», — заявил замминистра.

По его информации, 18 июня 2020 года во Мцхета, в поселке Нареквави, между двумя находящимися в гостях группами подростков произошел конфликт, после которого одна группа участников конфликта и запланировала групповое насилие.

Эта группа напала на Георгия Шакарашвили и его спутников на дороге Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, у поселка Нареквави, а те, пытаясь избежать драки и насилия, побежали в сторону реки Арагви. Организаторы насилия бросились вслед за ними, но в погоне вдоль русла реки Георгий Шакарашвили изчез из поля зрения преследовавших его лиц, а его друга, Г.А., 2001 года рождения, поймали и незаконно лишили свободы.

Тело Георгия Шакарашвили было найдено в русле реки спустя 4 дня в результате поисково-спасательной операции.

«Так как судебно-медицинская экспертиза не завершена и, соответственно, причина смерти Георгия Шакарашвили не известна, следственные действия продолжаются по всем возможным версиям. После установления непосредственной причины смерти квалификация дела и тяжесть обвинения, возможно, изменится», — заявил замминистра.

Он пообещал в дальнейшем информировать общественность о ходе расследования и его результатах.