Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM В Ленинградская область продолжает оставаться под властью аномальной для июня жары и, как следствие, тысячи жителей региона и соседнего Санкт-Петербурга устремились на пляжи, к рекам и озерам. Однако не все соблюдают элементарные меры предосторожности, в итоге, с начала июня утонуло 17 человек. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Основной причиной гибели является посещение водоемов в состоянии алкогольного опьянения.

«Алкоголь — вот главная причина гибели людей», — подчеркнул главный государственный инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ленинградской области Геннадий Корсунов.

Еще одной серьезной проблемой является недостаточное количество оборудованных пляжей, снабженных спасательными постами. Спасателей нет, дети плещутся в воде без надзора взрослых. Поэтому до окончания купального сезона инспекторы круглосуточно будут продолжать работу, беседовать с отдыхающими, раздавать памятки и оказывать любую посильную помощь.

«Главное управление МЧС России по Ленинградской области призывает жителей и гостей региона задуматься о собственной безопасности и посещать только оборудованные пляжи, соблюдая при этом правила безопасного поведения на воде», — отметили в пресс-службе ведомства.

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