Глазго, Великобритания, , 16:38 — REGNUM Несколько человек пострадали в результате нападения неизвестного, предположительно, вооружённого холодным оружием. Об этом 26 июня сообщает телеканал Sky news.

Корреспондент Sky news заявил о нескольких пострадавших в результате инцидента. Очевидцы сообщили о трёх пострадавших, которым оказывали медицинскую помощь после нападения на них в центре Глазго.

На место происшествия стянуты несколько автомобилей полиции и скорой помощи. Сотрудники полиции заверили, что в настоящее время для людей угрозы жизни нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на людей в британском городе Рединге. В результате нападения погибли три человека, ещё двое пострадали. Инцидент был признан властями города терактом.

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