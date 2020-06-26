Пестречинский район, Татария, , 16:30 — REGNUM В Пестречинском районе Татарии днем 26 июня на 20-м километре автодороги Казань-Шемордан произошло ДТП. По предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai Sonata, сообщает МВД по РТ.

В результате ДТП оба водителя и пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте. Иномарка превратилась в груду металла, а грузовик перевернулся и опрокинулся в кювет. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Муслюмовском районе Татарии около 5 утра 29 марта произошло ДТП, один человек погиб, двое доставлены в больницу.

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