Стокгольм, , 09:16 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 50 человек. Такие данные 26 июня обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 26 июня сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерло уже 5 280 человек. Их число увеличилось на 50 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 65 137 человек. За сутки было выявлено 1 247 новых случаев заражения.

По состоянию на 26 июня 2 407 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.