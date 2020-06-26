Кемерово, , 16:14 — REGNUM В Кемеровской области с начала июня зарегистрированы 211 пожаров. Такие данные озвучили в региональном управлении МЧС РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По оценке специалистов, чаще всего пожары возникали из-за неосторожного обращения с огнём — 77 случаев.

«Пренебрежение мерами пожарной безопасности при курении, пользовании свечами, зажигалками, спичками, оставление не залитой водой золы часто приводят к пожару, — отметили в ведомстве. — Неосторожное обращение с огнём при курении занимает особое место в перечне причин пожаров».

.