Волгоград, , 16:12 — REGNUM 30 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружил тракторист в Городищенском районе Волгограда. Снаряды передали на уничтожение сапёрам, сообщили 26 июня в пресс-службе Южного военного округа.

Местный фермер проводил опашку поля на тракторе. Во время этих работ он и обнаружил 30 различных снарядов. Прибывшие на место специалисты группы разминирования классифицировали боеприпасы как миномётные боеприпасы и ручные гранаты.

Находку вывезли на полигон Прудбой и уничтожили.