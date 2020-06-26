Сочи, Краснодарский край, , 16:05 — REGNUM Воздушный шар с одним человеком на борту потерпел крушение в акватории Черного моря в трёх километрах от берега в районе поселка Головинка Сочи Краснодарского края утром 26 июня, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ. Сообщение о том, что воздушный шар теряет высоту, поступило в спасательный отряд МЧС России от диспетчера службы «112»

Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО на катере вышли в район, где терпел бедствие воздушный шар, обнаружили летательный аппарат и подняли на борт пилота 1985 года рождения — жителя Адлера. Оболочку и прицепную кабину шара также достали с помощью катера.

«Сотрудники Южного РПСО МЧС России на катере доставили мужчину на берег, медицинская помощь ему не потребовалась», — уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.

Спасённый воздухоплаватель пояснил, что отправился в полёт с двумя туристами на борту. Однако ветер усилился, шар стало сносить в море. Туристов удалось пересадить в катер и отправить на берег, а пилот попытался самостоятельно добраться до берега на шаре.