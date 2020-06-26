Архангельск, , 15:58 — REGNUM Архангельский областной суд вынес приговор «черным риелторам», жертвами которых стали три человека.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, 36-летний Денис Якушин и 33-летняя Ирина Федорова признаны виновными в убийстве и мошенничестве.

Якушин в составе организованной группы совершал в Архангельске незаконные сделки по продаже квартир, в результате которых их владельцы утрачивали права на жилые помещения, а также лишались денег от их реализации. Тех, кто оказывал сопротивление противоправным действиям, злоумышленники убили. Жертвами преступной групп стали три человека.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя об их виновности в совершенных преступлениях. Якушину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Федоровой, которая оказала содействие в заключении одной незаконной сделки и убийстве — 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.