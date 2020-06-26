Одесса, Украина, , 15:59 — REGNUM В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали военного прокурора, подозреваемого в систематическом вымогательстве, сообщила 26 июня пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, прокурор вёл дело о пограничниках, которых заподозрили в содействии незаконному ввозу автомобилей на территорию Украины. Чиновник, считают следователи, якобы заблокировал работу ряда предприятий-импортёров автомобилей, изъяв у них документы, а затем предложил «решить вопрос» за взятку в размере от $2,5 тыс. до $10 тыс.

Сотрудники СБУ зафиксировали факт вымогательства взятки в размере $10 тыс. и поступление взятки в размере $5 тыс. на счёт подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывшего губернатора Кировоградской области Украины и ещё одного чиновника местной обладминистрации задержали по подозрению в получении взятки. У задержанных обнаружили сумку с 250 тыс. гривен.

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