Манила, , 15:57 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы сейсмологами в северной части Филиппин. Об этом 26 июня сообщает Геологическая служба США (USGS).

Также отмечается, что землетрясение произошло в 11:54 по времени UTC (14:54 мск) и его эпицентр был расположен на расстоянии в 142 км в северо-западном направлении от города Тугегарао на острове Лусон.

Очаг подземных толчков находился на глубине 30,6 километра. При этом информация о возможных разрушениях и жертвах не поступала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что агентство метеорологии, климатологии и геофизики Джокьякарты зафиксировало, что за десять дней в Индонезии произошло 12 землетрясений.