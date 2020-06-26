Пенза, , 15:16 — REGNUM Ленинский районный суд Пензы частично удовлетворил иск горожанки с просьбой о взыскании по полмиллиона рублей с Пензенской областной станции скорой помощи и клинической больницы №6 имени Г. А. Захарьина. Женщина требовала деньги в качестве компенсации морального вреда за смерть мужа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В ходе заседания выяснили, что рано утром в сентябре 2018 года истец вызвала бригаду скорой помощи, муж жаловался на жжение в груди и онемение левой руки. По приезду в больницу мужчина скончался в приемном отделении. Суд установил, что на момент оказания медпомощи пациенту, с учетом его состояния, тактика оказываемой помощи не соответствовала рекомендациям. Доказательств принятия сотрудниками станции скорой помощи и клинической больницы всех необходимых мер не представлено. Кроме того, была нарушена транспортировка больного до кареты скорой помощи.

Судом исковые требования удовлетворены частично. В пользу истца взыскана компенсация по 100 тыс. рублей с каждого медицинского учреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в октябре 2019 года жительница Пензы, ребенок которой родился без признаков жизни, смогла отсудить у одного из роддомов города 350 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Читайте также: Жительница Пензы отсудила у роддома 350 тыс. рублей за смерть ребенка