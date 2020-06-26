Саранск, , 15:05 — REGNUM В отношении бывшего министра культуры и национальной политики Мордовии возбуждено ещё два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, он обвиняется в хищении средств с апреля 2017 по февраль 2018 года в сумме 235 тыс. рублей и с апреля по ноябрь 2018 года в сумме 650 тыс. рублей. Хищения произошли путем фиктивного оказания коммерческой организацией услуг питания по проектам, направленных на укрепление и развитие межнационального, межэтнического и межконфессионального сотрудничества.

В действительности услуги не оказывались, а ущерб республиканскому и федеральному бюджетам составил 885 тыс. рублей.

Обвиняемому продлен срок содержания под стражей по ходатайству следствия до 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр был задержан в феврале текущего года. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). По предварительным данным, в 2018 году министерство заключило контракты на ремонт учреждений культуры в Саранске на средства бюджета региона. При содействии бывшего министра под видом выполнения работ на двух объектах было совершено хищение средств на сумму 3,5 млн рублей.

Отметим, что с 2013 года по декабрь 2019 года республиканский минкульт возглавлял Анатолий Чушкин.