Благовещенск, , 14:37 — REGNUM Руководство Росгвардии по Амурской области намерено принять жёсткие меры к сотруднику, которого обвиняют в вооруженном нападении на фермера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомстве.

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Если вина росгвардейца в совершении инкриминируемого ему преступления будет доказана, он будет уволен по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области сотрудник ДПС ГИБДД и инспектор Росгвардии по решению суда заключены под стражу. В отношении них заведено и расследуется уголовное дело. Силовиков обвиняют в нападении на местного фермера и похищении у него сельскохозяйственной техники.