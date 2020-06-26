Йошкар-Ола, , 14:36 — REGNUM В Марий Эл вынесен приговор в отношении бывшего директора ГАУК «Марий Эл Телерадио» Светланы Таловой по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ей назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Следствие и суд установили, что в марте 2018 года директор телерадиокомпании заключила договор об оказании юридических услуг за денежное вознаграждение до декабря 2018 года. В откбяре того же года был заключен договор заказа на создание художественного фильма, посвященного 100-летию Марий Эл. При этом в ноябре был подписан договор на юридическое сопровождение фильма с тем же лицом, которое уже оказывало аналогичные услуги учреждению. В результате ущерб ГАУК составил около 322 тыс. рублей.

По уголовному делу было проведено изъятие документов, обыск, проведена бухгалтерская экспертиза, допрошено более 25 свидетелей.

Приговор вынесен с учетом впервые совершенного преступления средней тяжести, раскаяния, возмещения ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года, 14 февраля Талова была задержана. По решению Йошкар-Олинского городского суда она была направлена под домашний арест. Изначально уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере»).

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