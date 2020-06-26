Эйндховен, Нидерланды, , 14:52 — REGNUM Призывы к беспорядкам в социальных сетях привели к задержаниям в нидерландском городе Эйндховене. Полиция задержала 21 человека, передаёт 26 июня телеканал NOS.

Публикации в интернете отсылают к беспорядкам в соседнем городе Хелмонде, которые произошли 23 июня. Тогда группа молодёжи стала бросать камни и петарды в полицейских, шестеро подростков были задержаны.

«Эйндховен может лучше», — именно такой слоган привёл к новым задержаниям.

Кроме того, в районе Эйндховена хотели собраться фанаты футбольного клуба. Задержанные в Эйндховене нарушили действующий в городе запрет на массовые собрания. Он действовал в районе Тонгельре до утра 26 июня.