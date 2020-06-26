Джокьякарта, Индонезия, , 14:29 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Джокьякарты зафиксировало, что за десять дней произошло 12 землетрясений, сообщает Detik.

Известно, что все инциденты произошли в районе Восточной Явы, Центральной Явы, специальном регионе Джокьякарта и прилегающих районах.

«В настоящее время в период с 16 по 25 июня 2020 года мы зарегистрировали 12 землетрясений в Джокьякарте, Центральной Яве, Восточной Яве и прилегающих районах», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Джокьякарты.

В агентстве пояснили, что все 12 землетрясений были силой от 2,6 до 5,1 балла по шкале Рихтера на глубине от 6 до 109 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 3,1 произошло в индонезийской провинции Ачех.

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