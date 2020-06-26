Дамаск, , 14:30 — REGNUM Силы безопасности Турции уничтожили оружие, изъятое у повстанцев из Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 26 июня сообщается в заявлении министерства обороны страны в социальной сети Twitter.

По данным военного ведомства, изъятие было произведено на территории Сирии, где турецкие военные осуществляют интервенцию в рамках операции «Мирная весна».

Напомним, вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии в 2016 году, свою агрессию Анкара объяснила правом «защиты государства». Позднее в 2018 и 2019 годах были организованы новые операции.

Основным противником Турции в Сирии являются повстанцы РПК, сражающиеся за право обладания собственной автономии в рамках территории государства.