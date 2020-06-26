Владивосток, , 14:25 — REGNUM В приморском городе Находка полиция задержала водителя автомобиля, который по сообщениям в соцсетях и местных СМИ подкупал жителей города за голосование против поправок к Конституции РФ.

Читайте также: Голосование в багажнике: в Приморье участок организовали в автомобиле

В соцсетях появились сообщения о том, что в Находке водитель автомобиля Toyota Verossa предлагает горожанам 400 рублей за голосование против поправок к Конституции.

«Мы задержали водителя, он рассказал, что по своей инициативе решил призвать людей пойти на выборы», — цитирует начальника полиции Находки Вадима Трущенко ИА «Восток Медиа».

Как сообщало ИА REGNUM, в день старта голосования по поправкам к Конституции РФ 25 июня во Владивостоке появился необычных избирательный участок. Исполнить свой гражданский долг избирателям предложили прямо во дворе дома в багажнике автомобиля.

В Приморье 25 июня явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ составила почти 9%.