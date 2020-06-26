Томск, , 14:22 — REGNUM Городские службы Томска мобилизованы для устранения последствий непогоды, сообщили ИА REGNUM 26 июня в мэрии.

Бригады коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций ликвидируют последствия усиления ветра.

Диспетчеры городской оперативно-дежурной службы приняли сообщения об аварийном отключении электроснабжения в микрорайоне Степановка, посёлках Геологов, Просторный, а также в Аникино. Сейчас специалисты ООО «Горсети» проводят подключение по резервным схеме.

Бригады «ТомскСАХ» объезжают улицы и ищут повреждённые деревья и ветки. В случае обнаружения их распилят и вывезут.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода накрыла Томскую область. В ближайшие дни в регионе также прогнозируются дожди, местами ливни, грозы, град, усиление ветра до 19−24 м/с.

Читайте ранее в этом сюжете: Ливни, грозы, град: томичей вновь предупредили о непогоде