Томск, 26 июня 2020, 14:22 — REGNUM Городские службы Томска мобилизованы для устранения последствий непогоды, сообщили ИА REGNUM 26 июня в мэрии.
Бригады коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций ликвидируют последствия усиления ветра.
Диспетчеры городской оперативно-дежурной службы приняли сообщения об аварийном отключении электроснабжения в микрорайоне Степановка, посёлках Геологов, Просторный, а также в Аникино. Сейчас специалисты ООО «Горсети» проводят подключение по резервным схеме.
Бригады «ТомскСАХ» объезжают улицы и ищут повреждённые деревья и ветки. В случае обнаружения их распилят и вывезут.
Как сообщало ИА REGNUM, непогода накрыла Томскую область. В ближайшие дни в регионе также прогнозируются дожди, местами ливни, грозы, град, усиление ветра до 19−24 м/с.
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