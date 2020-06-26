Томск, , 13:54 — REGNUM Сотрудники лесной охраны ликвидировали крупный лесной пожар на севере Томской области — в Верхнекетском районе. как сообщили ИА REGNUM 26 июня в областной администрации, возгорание ликвидировано на площади 113 гектаров.

Пожар действовал в труднодоступной авиационной зоне. В его ликвидации принимали участие 35 сотрудников авиапожарной службы, два работника пожарно-химической станции. Использовались пожарная машина и катер.

По состоянию на 26 июня в Томской области зарегистрирован один лесной пожар. Возгорание в Верхнекетском лесничестве локализовано на площади 9 гектаров.

Всего с начала 2020 года в Томской области потушили 101 лесной пожар на общей площади 1,6 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня власти региона объявили о локализации крупного лесного пожара в Верхнекетском районе.

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