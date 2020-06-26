Харьков, Украина, , 14:02 — REGNUM Российский флаг сожжён украинскими националистами в Харькове возле офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Об этом сообщает харьковский портал 057.ua.

Отмечается, что около 200 членов националистических организаций устроили пикет возле здания офиса оппозиционной партии. В их числе были представители «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и организации «Фрайкор».

"Активисты оклеили здание патриотичными стикерами и показательно сожгли российский флаг», — говорится в сообщении.

Заявления радикалов были направлены против «угроз национальной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 25 июня в Харькове радикалы напали на члена «Партии Шария», созданной блогером Анатолием Шарием. Пострадавший с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу.

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