Владимир, , 13:21 — REGNUM Во Владимире семья пострадавшей от нападения стаи собак женщины через суд добилась от мэрии денежной компенсации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Фрунзенского районного суда.

Женщина подала иск к администрации Владимира, городскому управлению жилищно-коммунального хозяйства, ООО «Амест» и ООО «Атлант». 23 февраля 2019 года в районе ГСК «Восточный-2» на нее напала стая бродячих собак. От их укусов она потеряла сознание, очнулась уже в больнице. Экспертиза показала, что здоровью женщины был нанесён тяжкий вред — она до сих пор проходит лечение. Она потребовала компенсацию морального вреда — по 500 тысяч рублей за себя и свою маленькую дочь, а также оплату экспертного заключения — 51 тыс. 870 рублей. Компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей также потребовал муж пострадавшей.

Ответчики заявили, что «предприняли исчерпывающие меры по исполнению возложенных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных». Однако прокурор счёл требования истцов обоснованными. Суд пришёл к выводу, город не справился с исполнением обязанностей, и «усмотрел установленную причинно-следственную связь между бездействием УЖКХ администрации Владимира и причинением тяжкого вреда здоровью укусами собак».

Требования пострадавшей семьи удовлетворили частично: женщина получила компенсацию в 480 тысяч рублей, её несовершеннолетняя дочь и муж — по 60 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.