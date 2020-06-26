Абакан, , 13:20 — REGNUM Государственный комитет энергетики и тарифного регулирования Хакасии назвал причины масштабного отключения электроэнергии в Абакане и Калинино.

Как сообщили ИА REGNUM 26 июня в ведомстве, 25 июня на подстанции Калининская было зафиксировано технологическое нарушение:

«В 21:43 при производстве оперативных переключений по вводу шинно-секционных выключателей произошло отключение секции».

В результате 176 трансформаторных подстанций остались без электроэнергии. Без света остались более 120 разноэтажных домов в Абакане. Также отключение затронуло село Калинино и 26 социально значимых объектов.

Энергоснабжение потребителей оперативно восстановили по резервной схеме. Свет появился в домах в 22:40 по местному времени. В 03:24 на подстанции Калининская была собрана схема нормального режима.

Как заверили в госкомитете, последствий для оборудования нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года сильный ветер оставил без энергоснабжения часть Тулы и девять населённых пунктов в Алексинском районе области.

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