Курган, , 13:15 — REGNUM Курганский городской суд продлил арест бывшего замгубернатора Зауралья Сергея Пугина до 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, следствие полагает, что в 2018 — 2019 годах бывший директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Сергей Пугин вместе с замглавы Шадринского района Вячеславом Розниным организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в сёлах Мальцево и Верхозино подрядчиком — ООО «Мультипласт».

Сейчас чиновников обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб от вышеуказанных действий обвиняемых, по версии следствия, составил более 195 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан бывший заместитель губернатора Курганской области