Минск, , 13:10 — REGNUM Белорусское госпредприятие «Минскводоканал» отчиталось об успехах в нормализации качества водопроводной воды для двухмиллионного Минска. Жители города подтверждают заметные улучшения качества воды, однако официальный запрет на её употребление пока не снят.

«Команда минского водоканала с коллегами трудились в непрерывном режиме, чтобы вывести из системы водоснабжения неприятный запах. Результаты исследований за ночь свидетельствуют о том, что нам вместе это удалось! По всем показателям качества по данным аккредитованной лаборатории УП «Минскводоканал» вода в распределительной сети города Минска соответствует санитарным правилам и нормам», — сказано в сообщении коммунальной службы.

Там также отметили: «В самое ближайшее время мы надеемся, запрет на использование водопроводной воды для питья будет снят после подтверждения ее качества Минским городским центром гигиены! Благодарим вас за терпение и понимание!».

Качество воды в минском водопроводе стало неприемлемым 24 июня. Горожане трёх районов Минска констатировали резкий запах — фекалий, хлора и аммиака.

В 10−20 раз вырос спрос на бутилированную воду в магазинах. В парках у родников и у колонок с питьевой водой выстроились очереди — по 200 человек и более. Дачники привозили воду в Минск и раздавали соседям.

Минобороны и МЧС также организовали подвоз воды в цистернах — её раздавали по 30 адресам. Минздрав официально запретил использовать воду из минского трубопровода как опасную для здоровья.

Причины загрязнения воды до сих пор не ясны. Чиновники не информируют население о причинах и загрязнения. Независимых исследований качества воды не публиковалось.

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