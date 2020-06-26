Тбилиси, , 13:09 — REGNUM Следственная служба министерства финансов Грузии задержала двух лиц, которые выдавали гражданам ложные справки для получения компенсации в размере 300 лари в рамках программы помощи в период пандемии.

«Следствием установлено, что обвиняемые, с целью получения прямой материальной выгоды, для незаконного получения из государственного бюджета компенсации в размере 300 лари, предусмотренной целевой государственной программой по смягчению нанесенного распространением новой коронавирусной инфекции ущерба, от имени одной из компаний изготовили для 5 граждан фальшивые справки и договоры субаренды, якобы они торговали драгоценными металлами и ювелирными изделиями на арендуемых у компании прилавках в Тбилиси», — такой длинной фразой объяснили в минфине суть дела с фальшивыми справками.

По информации следствия, каждую такую справку обвиняемые продавали за 100 лари. Выходит, что получателям компенсации в случае удовлетворения их запроса от 300 лари остались бы 200 лари.

Обвиняемым грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

Напомним, что ранее, представляя антикризисный план правительства и пакет социальной помощи населению, премьер-министр Георгий Гахария заявил, что компенсацией могут воспользоваться и те индпредприниматели, которые официально на сайте Службы доходов минфина зарегистрированы не были и налогов не платили. В условиях пандемии государство не будет взыскивать с них за прошлые неуплаты. А для получения компенсации каждому такому незарегистрированному предпринимателю нужно было лишь представить минздраву и минфину какой-нибудь документ, подтверждающий, что они выполняли ту или иную деятельность на той или иной территории. Отметим, что многие предприниматели от обещанной государством компенсации воздержались, отмечая, что 300 лари — не та сумма, ради которой стоит сообщать о невыплаченных государству в течение предыдущих лет налогах.