Тбилиси, , 13:02 — REGNUM Офис оппозиционной партии «Единое национальное движение» в Гори подвергся нападению. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба МВД Грузии.

В ведомстве сообщили, что по данному происшествию возбуждено уголовное дело. В ходе расследования задержан мужчина.

«В ходе оперативно-розыскных и следственных мероприятий по факту повреждения чужого имущества в Гори по «горячим следам» задержан Д. Ш. 1969 года рождения. Преступление предусматривает лишение свободы сроком от 1 до 3 лет», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По данным правоохранителей, обвиняемый кидал камнями и разбил окна офиса. Также он вынес и испортил, находившиеся в офисе телевизор, компьютер и монитор от него.

Напомним, партия «Единое национальное движение» была основана в 2001 году Михаилом Саакашвили до того, как он стал президентом Грузии. Партия потеряла большинство в парламенте на выборах в 2012 году и перешла в оппозицию.