Ужгород, Украина, , 13:00 — REGNUM В Закарпатской области Украины произошло два землетрясения, сообщили 26 июня в Главном центре специального контроля.

По последним данным, подземные толчки магнитудой 1,1 балла и 2,3 балла зафиксированы в Тячевском и Иршавском районах области.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км. Интенсивность колебаний лежала ниже предела чувствительности людей.

С начала 2020 года в регионе зарегистрировали ещё три землетрясения магнитудами 1,5−3,1 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в турецкой провинции Маниса произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 9,2 км.

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