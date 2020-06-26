Уфа, , 12:56 — REGNUM 16-летний школьник, управляя мотоциклом, получил открытый перелом после ДТП в Башкирии. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем на автотрассе Ира — Магнитогорск.

По предварительной информации, автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого сидела 63-летняя водитель, ехал по этой автотрассе. В Зилаирском районе на 209-м км этой дороги на его пути из леса неожиданно возник мотоцикл. Водитель автомобиля не успела отреагировать на изменившуюся дорожную обстановку, в результате машина и мотоцикл столкнулись.

Было установлено, что мотоциклом управлял ученик 10 класса. В результате 16-летний школьник получил открытый перелом. Его срочно доставили в больницу. Он не имел прав управления мотоциклом.

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