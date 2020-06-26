Рязань, , 12:49 — REGNUM Трёхлетний ребёнок поджёг полотенца в квартире в Рязани. К счастью, огонь не успел распространиться по всему жилью. Мать мальчика в это время была на работе, сообщается 26 июня в социальных сетях.

В группе «Народная Рязань» разместили анонимный пост женщины с фотографией обгоревшей ванной комнаты. Она написала, что, уходя на работу, вынуждена оставлять дома ребёнка из-за закрытых на время безопасного режима детских садов. В это утро младший сын, которому около трех лет, проснулся раньше старшего, 17-летнего брата, ушёл в туалет. Там ребёнок залез на унитаз, затем на стиральную машинку, взял с верхней полки зажигалку и поджёг полотенца. Потом вышел из ванной комнаты, закрыл дверь и вернулся в спальню.

«И, слава Богу, что огонь от полотенец прожёг пластиковую трубу, которая подходила к змеевику, и оттуда полилась вода, которая затушила огонь. Старший сын проснулся от запаха и, увидев младшего с зажигалкой в руках, кинулся в коридор. А там — всё в дыму, затем — в ванную комнату, подумал, что там бушует огонь, но, когда на него попала вода и под ногами почувствовал воду, немного успокоился и открыл все окна и дверь в подъезд. Позвонил мне, от сообщения которого чуть сердце не остановилось. Я — быстрее домой, и молю Бога до сих пор, что всё обошлось», — написала женщина.

Мать уточняет, что младший сын раньше никогда не лазил за зажигалкой. Женщина не может взять больничный, а на «работу гонят». Своим постом она хочет обратиться к властям с просьбой открыть, наконец, детские сады.