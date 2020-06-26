Рязань, 26 июня 2020, 12:49 — REGNUM Трёхлетний ребёнок поджёг полотенца в квартире в Рязани. К счастью, огонь не успел распространиться по всему жилью. Мать мальчика в это время была на работе, сообщается 26 июня в социальных сетях.
В группе «Народная Рязань» разместили анонимный пост женщины с фотографией обгоревшей ванной комнаты. Она написала, что, уходя на работу, вынуждена оставлять дома ребёнка из-за закрытых на время безопасного режима детских садов. В это утро младший сын, которому около трех лет, проснулся раньше старшего, 17-летнего брата, ушёл в туалет. Там ребёнок залез на унитаз, затем на стиральную машинку, взял с верхней полки зажигалку и поджёг полотенца. Потом вышел из ванной комнаты, закрыл дверь и вернулся в спальню.
Мать уточняет, что младший сын раньше никогда не лазил за зажигалкой. Женщина не может взять больничный, а на «работу гонят». Своим постом она хочет обратиться к властям с просьбой открыть, наконец, детские сады.