Архангельск, , 12:37 — REGNUM Минувшей ночью в Архангельске на станции переливания крови, расположенной на территории областной больницы, произошел пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован менее чем за час. В результате возгорания пострадало покрытие кровли площадью 40 квадратных метров. На месте работали пожарно-спасательные расчеты в составе 22 человек и восемь единиц техники.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, ЧП не сказалось на работе учреждения, ущерб от пожара минимальный.

«Возгорание произошло на крыше здания, на котором ведутся строительные работы, — рассказал главврач станции Сергей Бобовник. — Причину пожара установит экспертиза пожнадзора. Инструктаж строителей, работников по охране труда и пожарной безопасности до начала работ был проведен. Выражаем слова благодарности работникам Архангельской областной клинической больницы, которые первые заметили возгорание, отреагировали очень быстро, вызвав помощь и встретив пожарный расчет. Сейчас мы работаем в обычном режиме, запаха гари нет».