Архангельск, 26 июня 2020, 12:37 — REGNUM Минувшей ночью в Архангельске на станции переливания крови, расположенной на территории областной больницы, произошел пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, пожар был ликвидирован менее чем за час. В результате возгорания пострадало покрытие кровли площадью 40 квадратных метров. На месте работали пожарно-спасательные расчеты в составе 22 человек и восемь единиц техники.
Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, ЧП не сказалось на работе учреждения, ущерб от пожара минимальный.