Анкара, , 12:37 — REGNUM В турецкой провинции Маниса зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 26 июня сообщается в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 9,2 км, ранее в этой же провинции было зафиксировано другое землетрясение, магнитудой 5,3 балла.

«Прежде в провинции Маниса не наблюдались повторные землетрясения», — отметил в комментарии агентству губернатор провинции Ясар Карадениз.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на своей странице в социальной сети Twitter, подтвердил произошедшее, отметив, что информации о жертвах пока не поступало.

Напомним, Турция является одной из нескольких стран в регионе и мире, подверженной частым подземным толчкам. Ранее, 25 июня в провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла.

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