Москва, , 12:17 — REGNUM Бывший концертный директор удмуртского фольклорного коллектива «Бурановские бабушки» и помощница актрисы Элины Быстрицкой получила 3,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве.

«Суд признал её виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ», — цитирует ТАСС представителя Замоскворецкого суда Москвы. Также суд постановил взыскать с осужденной 34,7 млн рублей.

По данным СМИ, дело было возбуждено после общения сестры актрисы, которая сообщила о снятии со счетов крупной суммы денег. При этом бывшая помощница имела от Быстрицкой доверенность на распоряжение средствами.

По словам представителя пресс-службы московской прокуратуры Людмилы Нефедовой, с июня 2017 года по сентябрь 2018 года бывшая помощница получила доверенность для осуществления денежного перевода сестре Быстрицкой за границу, таким образом получив доступ к счетам. На личные нужды она потратила 35 млн рублей. Женщину взяли под стражу в зале суда.

ИА REGNUM напоминает, удмуртский ансамбль «Бурановские бабушки» стал известен благодаря исполнению популярных зарубежных и российских музыкальных композиций, которые солистки пели на удмуртском языке. Особую любовь соотечественников они получили в 2012 году, когда завоевали второе место на песенном конкурсе «Евровидение», проходившем в Баку. Затем в коллективе сменился состав, а бывшие участницы стали выступать под именем «Бабушки из Бураново».