Днепропетровск, Украина, , 12:18 — REGNUM В Днепропетровске (переименован в Днепр) ремонтный поезд сбил коляску, в которой находилась полуторагодовалая девочка, сообщил 26 июня ресурс «Информатор».

Машинист заметил бабушку, которая перетаскивала коляску через пути, и начал тормозить. Однако женщина не успела убрать коляску с путей.

После происшествия бабушка схватила травмированного ребёнка и скрылась, оставив на месте коляску и личные вещи. Позже полиция нашла участницу инцидента.

Ребёнка госпитализировали. У девочки диагностировали перелом верхней челюсти, выбитые зубы, сейчас она находится в реанимации.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске в результате столкновения грузовика и фургона скончался ребёнок 2006 года рождения.

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