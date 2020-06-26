Москва, , 12:22 — REGNUM Власти Турции не удовлетворили запросы российской стороны, связанные с расследованием случаев гибели отдыхавших в этой стране туристов, в том числе детей, из России. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, сообщает 26 июня пресс-служба ведомства.

Речь идёт о нескольких трагических происшествиях летнего периода 2019 года, которые случились в курортных районах Турции. Так, в июле минувшего года в провинции Анталья 16-летнюю жительницу Красноярска госпитализировали из-за резкого ухудшения самочувствия. Девушка скончалась в больнице предположительно от перитонита.

В августе в отеле в Бодруме 12-летняя девочка из Ленинградской области застряла рукой в трубе бассейна. Девочку не смогли спасти из-за значительного времени, которое она провела под водой.

Читайте подробнее: СК возбудил дело по факту гибели 12-летней девочки в бассейне в Турции

В том же месяце в аквапарке в Аланье впала в кому 19-летняя жительница Москвы. Девушки доставили на родину, однако спасти её жизнь не смогли.

В сентябре в Аланье в бассейне отеля утонула 5-летняя девочка из Архангельской области. Обстоятельства трагедии не были установлены.

Читайте также: Мать погибшей в Турции девочки: «Как всё произошло, никто не видел»

Все необходимые процедуры на территории России следователи тщательно выполнили и запросили у турецкой стороны необходимые материалы. Однако эти сведения, имеющие значение для принятия решений по уголовным делам, Турция так и не предоставила, отметила Петренко.

Она подчеркнула, что Следственный комитет РФ продолжает расследование гибели российских граждан и намерен добиться ответственности для виновных.