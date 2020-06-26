Анкара, , 11:54 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,3 были отмечены на территории западной турецкой провинции Маниса. Об этом 26 июня сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям страны.

По данным ведомства, эпицентр подземных толчков, которые произошли в 10:21 по местному времени (совпадает с мск), был расположен в районе населенного пункта Саруханлы, а его очаг залегал на глубине 4,1 километра.

Также сообщается, что землетрясение почувствовали жители Измира, Айдына и Мугла. Информации о пострадавших или жертвах не поступало.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 3,1 произошло в индонезийской провинции Ачех.