Анкара, , 11:53 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» троих членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 26 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Тунджели. Все повстанцы были убиты, хотя турецкие силовики предпочитают называть данный акт «нейтрализацией».

Среди убитых присутствовал Осман Ислейен, известный как Арджес, он находился в розыске и за его поимку была назначена награда в размере $73 300.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также рядом стран Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.