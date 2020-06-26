Каир, , 11:47 — REGNUM Известная египетская журналистка Нора Юрис была доставлена в прокуратуру Каира после задержания в среду, 24 июня. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, Юнис является редактором новостного сайта Al Manassa. На сайте говорится, что никаких обвинений против нее пока пока что выдвинуто не было, но были инициировано расследование.

Репортеры отмечают, что Юрис является последним независимым журналистом, который столкнулся с действиями египетских властей в их продолжающейся кампании против инакомыслия.