Тольятти, Самарская область, , 11:34 — REGNUM Автомобиль сбил в жилой зоне Тольятти ребенка на скейтборде. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло вечером 26 июня. Автомобиль «Лада X-Ray», за рулем которого находился 41-летний водитель, проезжая по жилой зоне около дома по ул. Дзержинского, наехал на девочку 10-и лет.

Ребенок ехал по проезжей части на скейтборде.

Отмечается, что девочка получила травмы, и была доставлена в больницу.

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