Пушкин, Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге водитель маршрутного такси не заметил установленный на дороге аварийный знак и сбил двух водителей, ранее попавших в ДТП. Об этом 26 июня сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге водитель маршрутки наехал на двух участников ДТП — водителей авто.



Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Https://vk.com/spb_today

По предварительной информации, ДТП произошло около 08:50 мск в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На 689 км Московского шоссе в сторону Санкт-Петербурга 41-летний водитель маршрутного такси, который перевозил 17 пассажиров, не заметил установленного на проезжей части знака аварийной остановки. Незадолго до этого там столкнулись два автомобиля — «Фольксваген» и «Лада», водители машин находились на шоссе.

В результате маршрутка сначала столкнулась с иномаркой, а затем наехала на обоих 22-летних водителей-мужчин.

«В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил травмы средней степени тяжести, водитель «Лады» — тяжелые травмы. Других пострадавших нет», — отметили в ведомстве. В салоне маршрутки никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.